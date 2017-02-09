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90 mülteci siyasi iltica istedi

90 mülteci siyasi iltica istedi

Geçtiğimiz günlerde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a giden 93 mülteciden 90’ının siyasi iltica talebinde bulunduğu haber verildi.

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Geçtiğimiz günlerde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a giden 93 mülteciden 90’ının siyasi iltica talebinde bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, yapılan bilgilendirmeye göre, 3 Şubat gecesi bir tekneyle Dillirga kıyılarına ulaşan 31 erkek, 15 kadın ve 47 çocuktan oluşan 93 mülteciden 3’ünün gözaltına alındığını, geriye kalanların ise siyasi iltica talebinde bulunduğunu kaydetti.

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