90 mülteci siyasi iltica istedi
Geçtiğimiz günlerde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a giden 93 mülteciden 90’ının siyasi iltica talebinde bulunduğu haber verildi.
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Geçtiğimiz günlerde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a giden 93 mülteciden 90’ının siyasi iltica talebinde bulunduğu haber verildi.
Alithia gazetesi, yapılan bilgilendirmeye göre, 3 Şubat gecesi bir tekneyle Dillirga kıyılarına ulaşan 31 erkek, 15 kadın ve 47 çocuktan oluşan 93 mülteciden 3’ünün gözaltına alındığını, geriye kalanların ise siyasi iltica talebinde bulunduğunu kaydetti.
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