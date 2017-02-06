  • UptownPark
  • Takıntı hastalığına dikkat
  • Acı yedikten sonra sakın su içmeyin!
  • Aşırı çay tüketmek, diş rengini bozuyor
  • Pilates yapmanın vücudunuza 9 faydası
  • "Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
  • Ses kısılmasının 7 nedeni
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. 90 yaşında ama günde 4 hasta ameliyat ediyor

90 yaşında ama günde 4 hasta ameliyat ediyor

Rusya'nın en yaşlı cerrahı unvanına sahip Levuşkina, 68 yıldır meslekte.

Fuad Safarov / Sputnik

Rusya'nın Ryazan kentinde bir hastanede çalışan 90 yaşındaki Alla Levuşkina adlı cerrahın günde 4 hastayı ameliyat ettiği öğrenildi.

Rusya'nın en yaşlı cerrahı unvanına sahip Levuşkina, 68 yıldır meslekte.

10 BİN HASTAYI AMELİYAT ETTİ

Levuşkina şimdiye kadar yaklaşık 10 bin hastayı ameliyat ettiğini anlatıyor. Boyunun küçük olmasından dolayı ameliyat sırasında küçük bir merdiven kullanıyor.

Emektar cerrah, yaşına rağmen emekli olmayı düşünmediğini söyledi: "Doktorluk sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir hayat tarzıdır. Neden emekliye ayrılmıyorum diye sık sık soruyorlar. İşimi bırakırsam kim cerrahlık yapacak?" 

'OKUDUĞUM KİTAP KARİYER SEÇİMİMİ ETKİLEDİ'

Gençlik yıllarında jeoloji mühendisi olmayı arzuladığını anlatan Levuşkina, "Günün birinde Veresayeva'nın 'Doktorun Günlüğü' adı eserini okuyunca doktor olmaya karar verdim. Bir kaç kez sınava girdim ve sonunda Tıp Üniversitesi'ni kazanmayı başardım" şeklinde konuştu.

Levuşkina, hastaları için dua ettiğini de sözlerine ekledi.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler
Mira'yı şiddet gördüğü eve geri verdiler
90 yaşında ama günde 4 hasta ameliyat ediyor
90 yaşında ama günde 4 hasta ameliyat ediyor
Oğluna Beşiktaş adını koydu
Oğluna Beşiktaş adını koydu
Kafasından canlı hamam böceği çıktı
Kafasından canlı hamam böceği çıktı
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!
8 yaşındaki çocuğa haciz şoku!
Dünyanın en büyük uçak mezarı
Dünyanın en büyük uçak mezarı
100’ü aşkın ses çıkarıyor
100’ü aşkın ses çıkarıyor
Bu çeşmeden su içen şifa buluyor
Bu çeşmeden su içen şifa buluyor
Akıncı: "Suyun adanın tamamına verilmesi için çalıştık"
Akıncı: "Suyun adanın tamamına verilmesi için çalıştık"
Kuzey Kıbrıs'ta kar sevinci
Kuzey Kıbrıs'ta kar sevinci