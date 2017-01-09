91 yeni yazılım fikrinden 15’ine davet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin “Fikir Tarlası” projesine yoğun katılım oldu, ‘Değerlendirme Komitesi’ 15 özgün projeye sunum için davet yapılmasını kararlaştırdı.

Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılabilecek yeni fikirler, yazılımlar ve teknoloji alanında önemli projeleri ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan “Fikir Tarlası” projesinde “hasat zamanı” bereketli geldi. 91 farklı proje Fikir Tarlası’na başvuru yaptı.

Önemli girişimlere dönüşecek fikirler için uygun ekosistemi yaratmak ve dünya yazılım pazarından pay almak yönünde atılan adımlar, ileriye taşındı.

91 başvuru, 15 davet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği tarafından “Fikir Tarlası” için oluşturulan Değerlendirme Komitesi, başvurulara yönelik ilk değerlendirmeyi yapmak üzere toplandı.

7 kişilik Değerlendirme Komitesi, başvuru yapan toplam 91 fikir içerisinden sunuma davet edilmek üzere 15 fikri seçti.

Fikirlerin değerlendirilmesinde sadece fikir sahipleri tarafından doldurulan başvuru formu ve bu formlara iliştirilen destekleyici içerikler göz önünde bulunduruldu.

Değerlendirme, daha önce duyurulmuş olan kriterler üzerinden açık puanlama ile yapıldı.

Puanlamada en yüksek sonucu alan fikirlerin detaylandırılması için sunuma davet edilmesine karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmede şu kriterler dikkate alındı: Fikir bir bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) uygulaması mı? Fikir özgün mü veya rakipleri ile kendisini nasıl ayrıştırmaktadır? Fikrin ekonomik uygulanabilirliği var mı veya proje bütçesi içinde mi?

Öne çıkan fikirler

Teknoloji ve yazılım konusunda büyük hayalleri olan ancak gerçekleştirecek imkanı olmayan girişimcilere destek vermeyi hedefleyen projede, en yaratıcı fikirlerin seçimi için 16 Ocak haftasında sunumlar yapılacak.

Yeni fikirler, yeni yazılımlar

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, “Fikir Tarlası ile ilk tohumları attık, proje yoğun ilgi gördü, çok sayıda başvuru oldu. Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılacak yeni fikirler, yazılımlar, teknoloji alanında önemli projeler ortaya çıkacağına inanıyoruz” görüşüne yer verildi.

‘Fikir Tarlası’ projesinde Seçici Kurul tarafından uygun görülen projelere 100 bin liraya kadar maddi destek; ayrıca maddi desteğin yanı sıra bilgi, deneyim, altyapı paylaşımı katkısı da sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Fikir Tarlası” isimli projenin tanıtımı Ağustos ayında yapılmış; projenin duyurulduğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da katılmıştı.

Proje, üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle de tanıtılmıştı.