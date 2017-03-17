98'deki faciaya neden olan patlayıcı türü Pile'den çıktı!

Karma köy Pile bölgesindeki bir alanda plastik patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Politis, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin dün sabahın erken saatlerinde Pile’nin Rizoelia-Ay. Napa otoyolu çıkışındaki bir tarlada, naylon poşet içinde iki buçuk kilo “Semtex” tipi “çok amaçlı” plastik patlayıcı bulunduğunu yazdı.

Habere göre plastik patlayıcı yanında iki elektrikli ve üç müşterek fünye ile bir buçuk metre uzunluğunda saniyeli fitil bulundu. Rum Polis Basın Subaylığı, ele geçirilen ve bir kısmı “çok tehlikeli” addedilen patlayıcı ve diğer mekanizmanın çok iyi durumda bulunduğunu ve polis tarafından incelemeye alındığını belirterek bu türdeki patlayıcıların geçmişte de suç faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi.

Haravgi, “Lockerbie’deki! Gibi 2,5 Kilo Patlayıcı Malzeme Muamması” başlıklı haberinde, Rum polisinden bir kaynağa dayanarak “Samtex” tipi plastik patlayıcının tahrip gücü yüksek olması nedeniyle polisi kaygılandırdığına dikkat çekti.

Çek yapımı, tahrip gücü yüksek Samtex’in ticari alanda, yıkım işlerinde ve bazı askeri maksatlarla kullanılan çok amaçlı plastik patlayıcı olduğuna işaret eden gazete, aynı patlayıcının, tarihe Lockerbie faciası olarak geçen 21 Aralık 1998’de Pan Am uçağının İskoçya üzerinde uçarken patlatılması olayında da kullanıldığına vurgu yaptı.

Fileleftheros haberi “Pile’de Bir Tarlada Patlayıcı Bulundu” başlığıyla aktardı.