A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Listede Kayserispor'dan iki isim yer aldı
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor’dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği’nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.
Listede şu isimler yer aldı:
Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir
Onur Recep Kıvrak - Trabzonspor
Harun Tekin - Bursaspor
Gökhan Gönül - Beşiktaş
İsmail Köybaşı - Fenerbahçe
Şener Özbayraklı - Fenerbahçe
Kaan Ayhan - Düsseldorf
Ahmet Çalık - Galatasaray
Çağlar Söyüncü - Freiburg
Ömer Toprak - Bayer Leverkusen
Cengiz Ünder - Başakşehir
Emre Çolak - Deportivo
Mehmet Topal - Fenerbahçe
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş
Okay Yokuşlu - Trabzonspor
Selçuk İnan - Galatasaray
Volkan Şen - Fenerbahçe
Emre Mor - Borussia Dortmund
Enes Ünal - Twente
Arda Turan - Barcelona
Yunus Mallı - Mainz
Cenk Tosun - Beşiktaş
Güray Vural - Kayserispor
Deniz Türüç - Kayserispor
Serdar Gürler - Gençlerbirliği
Olcay Şahan Trabzonspor
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