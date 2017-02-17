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  3. AA’nın yıllığından Atatürk çıkarıldı
AA’nın yıllığından Atatürk çıkarıldı

AA’nın yıllığından Atatürk çıkarıldı

Anadolu Ajansı'nın (AA) yıllığının 10 Kasım'la ilgili bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünden söz edilmezken, Osmanlı padişahı Abdülhamid'in 174. doğum yıldönümü anıldı.

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CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bu konuda soru önergesi yöneltti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e göre Ekici, "Ajansın 2016 yıllığından kaç adet bastırılmıştır, maliyeti nedir? Atatürk'ün ebediyete intikalinin 7'. yıldönümüne yer verilmemesinin, 10 Kasım'da Anıtkabir'e akın eden yüz binlerin önemli haberler arasında görülmemesinin sorumlusu kimdir?" sorularına yanıt istedi.

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