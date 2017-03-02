AB Bakanı Çelik'ten Almanya'ya: "İdeolojik Berlin duvarları inşa ediliyor"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye yönelik miting ve toplantı engellemesine tepki gösterdi. Çelik, "Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar. Ve insanları birbirinden koparan ideolojik Berlin duvarları inşa ediyorlar" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Çelik, Almanya'nın attığı bu adımın 'açık bir demokratik hakkın engellemesi' olduğunu vurguladı.

'DEMOKRASİ DEĞERLERİNE SAYGI BEKLİYORUZ'

Ömer, şunları kaydetti: "Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu değerlere saygı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'deki seçimlerde/halkoylamasında oy kullanma hakkı vardır ve bu nedenle demokratik sürecin doğal özneleridirler. Türkiye'deki demokratik çerçevede farklı tercihlerle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri de demokratik bir haktır. Almanya'da pekçok siyasetçinin bu hakkı engellemeye çalışması ve bazı kurumların fiilen engellemesi kabul edilemez."

​'TÜRKİYE DÜŞMANI AŞIRI SAĞIN TALEPLERİNE PARALEL UYGULAMALAR'

"Vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellemesi demokratik çerçeveden uzaklaşmadır" diyen Bakan Çelik, şöyle devam etti: "Bunun Avrupa demokrasilerinde olmaması gerekir. Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar. Ve insanları birbirinden koparan ideolojik Berlin duvarları inşa ediyorlar. Türkiye'ye karşı demokrasi düşmanı aşırı sağın talepleri ile paralel uygulamalar görmek üzücüdür. Bunlar, Avrupa demokrasilerine yakışmaz."

​'AVRUPA'NIN DEMOKRATİK DEĞERLERİ ZAYIFLIYOR'

"Avrupa'da ideolojik ve zihinsel yeni Berlin duvarları inşa edenler, Avrupa demokrasilerine en büyük zararı verirler. Demokratik buluşmalar engellenirse, demokrasiye karşı coğrafi ve siyasi tel örgüler çekilmiş olur. Göçmen düşmanı, antisemitik, ırkçı ve İslamofobik siyasi akımlar, aynı zamanda AB değerlerine de düşmanlar. Bunların, vatandaşlarımızla buluşmamamızı engelleme çağrılarına denk uygulamalar, Avrupa demokrasilerini yanlış ellere teslim etmektir. Vatandaşlarımızla buluşmaları engelleyen bir ülkenin, bunun sonuçlarının demokratik değerleri zayıflatmak olduğunu görmesi gerekir."

​'ALMANYA'DA ALINAN KARAR, IRKÇILAR İÇİN BAŞARIDIR'

"Tüm dünyaya daha çok demokrasi çağrısı yapılması gereken bir dönemde en temel demokratik hakların engellemesi izah edilemez. Almanya'da alınan bu kararlar, hür dünyanın değerlerine bağlı olanlar için yenilgi, ırkçılar için başarı olur. Vatandaşlarımızla buluşmaları engelleyen bu uygulamalardan vazgeçilmesini bekliyoruz. 'Temel değerleri' hatırlatıyoruz…"

BOZDAĞ VE ZEYBEKCİ'YE MİTİNG ENGELİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Gaggenau kentinde yapması planlanan konuşması için verilen izin geri çekildi. Gerekçe olarak etkinliğin yapılacağı salonun, beklenen kalabalık için fazla küçük olması gösterildi.

Köln kentinde ise, 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı bildirilen toplantı için ise salon verilmezkeni buna gerekçe gösterilmedi.