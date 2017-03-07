AB 'sınıfta kaldı': "Üye ülkeler insani vize vermek zorunda değil"

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, üye ülkelerin, işkence veya insanlık dışı muamele görme riski altında olan kişilere vize vermesi gibi bir zorunluluğu bulunmadığına hükmetti.

AB mahkemesi, Belçika'ya vize başvurusu reddedilen Suriyeli ailenin açtığı davada kararını verdi.

Kararda, "Üye devletlerin, AB yasalarına göre, sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla kendi topraklarına girmek isteyen kişilere insani vize verme zorunluluğu yok ancak ulusal yasaları temelinde bunu yapmakta özgürler." ifadesi kullanıldı.

Adalet Divanı Başsavcısı Paolo Mengozzi'nin aileye insani amaçlarla vize verilmesi gerektiği görüşüne karşı verilen bu kararla, olası sığınma başvurusunun yolunun kapatıldığı değerlendiriliyor.

BELÇİKA'NIN "EVET! KAZANDIK" SEVİNCİ

Daha önde alınan yerel mahkeme kararlarına rağmen aileye vize verilmesini reddeden Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, sosyal medya heabından, "Evet! Kazandık" şeklinde mesaj paylaştı.

Francken, "bu hayati davada Adalet Divanı kararında Belçika'yı destekleyen 13 AB üyesi ülkeye" teşekkür etti.

AB, SURİYE YARDIM KONFERANSI DÜZENLEYECEK

Öte yandan AB, Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM), Brüksel'de, Suriye yardım konferansı düzenleyecek.

AB Konseyi'nden yapılan açıkalamaya göre, 5 Nisan'da Brüksel'de yapılacak konferansa, AB ve bölge ülkeleri ile BM, büyük bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 70 heyet katılacak.

Suriye'deki durum ve bölgeye etkisi değerlendirileceği konferansta, uluslararası toplumun Londra Konferansı'nda verdiği taahhütleri yerine getirmede ne aşamada olduğu değerlendirilecek ve krizden etkilenen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ne gibi ek çabaların gerektiği ele alınacak.

AB, Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar, İngiltere ve BM'nin ortak düzenleyeceği konferansta, BM himayesindeki Cenevre görüşmeleri kapsamında "Sürdürülebilir bir barışın" desteklenmesi için uluslarası toplumun yapacakları da tartışılacak.

2016 Şubat'ta yapılan Londra Konferansı'nda 10 milyar dolar bağış sözü verilmişti. AB, Suriye krizinin çözümünde etkisiz kalmakla eleştiriliyor.