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AB, Türk büyükelçiyi çağırdı

AB, Türk büyükelçiyi çağırdı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisini çağırarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama istedi.

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Türkiye'nin AB Büyükelçisini çağıran Avrupa Komisyonu, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama istedi. 

Reuters, Büyükelçi'nin, Erdoğan'ın dün AB'ye seslenirken kullandığı "Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz" ifadeleri nedeniyle çağrıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz" demişti.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera

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