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AB Uyum Yasa Tasarılarına ilişkin komite toplandı

AB Uyum Yasa Tasarılarına ilişkin komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi’ndeki Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP  Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında  yapılan toplantıda, komite, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Yasa Tasarısı, “veteriner tıbbi ürünler ile ilgili sektörün ve ticaretin gelişimini engellemeden, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, dağıtımı ve doğru kullanımına ilişkin kuralları düzenleyerek hayvan sağlığını iyileştirme; gıdalardaki kalıntı seviyesini düşürme ve insanlarda yan etki riskini azaltarak halk sağlığını koruma” amaçları için hazırlandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Ersin Tatar ve Ahmet Kaşif,  CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Mehmet Çağlar  katıldı.

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