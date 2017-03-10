AB vatandaşlığından gelen haklarını korumak isteyen İngilizlere destek

Avrupa Parlamentosunun (AP) Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt, İngiltere vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyeliği sayesinde sahip oldukları hakları Brexit'in ardından korumak isteyenlere yönelik bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Verhofstadt, BBC Radyo 4'e yaptığı açıklamada, hem İngiltere hem de AB halkı için İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) kararının bir "trajedi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa medeniyeti" ile bağlarını koparmak istemeyen İngiliz vatandaşlarından binlerce e-posta ve mektup aldığını dile getiren Verhofstadt, Brexit'in ardından da AB üyeliğinin getirdiği hakları korumak isteyen İngiliz vatandaşlarının sorunlarına çözüm bulunması için liderleri ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Bugün İngiltere vatandaşlarının aynı zamanda AB vatandaşlığına da sahip olduğunu ifade eden Verhofstadt, "Bu, Avrupa seçimlerine katılma ve AB içerisinde sorun yaşamadan seyahat etme özgürlüğüne sahip olma anlamına geliyor. (Bu haklarını korumak için) Bireysel olarak talepte bulunanlara yönelik bir düzenlemeye ihtiyacımız var." dedi.

Verhofstadt, Brexit müzakerelerinde İngiliz hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında sağlanacak anlaşmanın AP'de veto edilebileceği uyarısında da bulundu.

“AB VATANDAŞLIĞI SATILSIN”

Verhofstadt, kasım ayında AP Liberal Demokratlar Grubu üyesi Charles Goerens'ın dile getirdiği "Brexit sonrası İngiliz vatandaşlarına AB vatandaşlığı satılsın" önerisinin en büyük destekçisi olmuştu.

AP'de Brexit'le ilgili müzakereleri yürütmek için eylül ayında görevlendirilen Verhofstadt, bu öneriyi prensipte kabul ettiğini ifade ederek, "AB'de kalmak isteyen İngiliz vatandaşlarının yüzde 48'inin hakları için mücadele vereceğini" söylemişti.

İngiliz hükümeti, mart ayı bitmeden Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koymayı hedefliyor. 50. maddenin yürürlüğe girmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.