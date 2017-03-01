ABD Dışişleri Bakanı: "Kıbrıs'ta federal çözüm için her türlü desteği vermeye hazırız"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm için sürdürülen çabalarını takdirle karşıladığını belirterek, yeni ABD yönetiminin bu çerçevede bir çözüm için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Tillerson, İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, müzakereler hakkında bilgi aldı. Elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı arayarak ABD’deki yeni yönetimin ilk temasını gerçekleştiren Tillerson, Kıbrıs’ta çözümün sadece iki halk için değil, tüm bölge için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a müzakerelerin geldiği safhayı anlatarak müzakere tarihinde 5’li konferans aşamasına gelinmesinin önemini vurguladığı öğrenildi.

Rum meclisinin aldığı Enosis’in okullarda onurlandırılması kararının, müzakereleri sekteye uğrattığını ve bu kararın Türk tarafında infiale neden olmasının gerekçelerini de anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Güney Kıbrıs’ta erken başlayan başkanlık seçim kampanyasının söz konusu kararın alınması üzerinde etkisi olabileceğine vurgu yaptığı ifade edildi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının gerginliğe değil işbirliğine neden olmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, enerji konusunda deneyimli bir isim olarak ABD Dışişleri Bakanı’nın bunun farkında olduğundan emin olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Kıbrıs’ta çözümün tek taraflı çaba ile mümkün olamayacağını da vurgulayarak, yeni ABD yönetiminin konuyu yakından takip etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KERRY’DEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Bu arada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görevi Rex Tillerson’a devreden ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry’den bir teşekkür mektubu aldığı öğrenildi.

Kerry, görevden ayrılmadan önce gönderdiği mektupta, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gösterdiği liderlik ve ortaya koyduğu vizyonun Kıbrıs’taki müzakerelerin 5’li konferansa taşınarak son aşamaya gelinmesinde büyük katkısı olduğunu ifade etti.