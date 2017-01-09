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  3. ABD donanmasından İran gemilerine uyarı ateşi
ABD donanmasından İran gemilerine uyarı ateşi

ABD donanmasından İran gemilerine uyarı ateşi

Reuters'a bilgi veren ABD'li yetkililer, ABD donanmasına ait bir destroyerin Hürmüz Boğazı'nda hızla yol alan İran Devrim Muhafızları'na ait dört gemiye dün üç kez uyarı ateşi açıldığını kaydetti.

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İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen ABD'li yetkililer, ABD donanmasına bağlı USS Mahan, İran gemileriyle telsiz irtibatı kurduğunu; ancak gemilerin yavaşlamadığını belirtti.

USS Mahan'dan uyarı fişeği, bir ABD helikopterindense duman işareti atıldığını belirten yetkililer, İran gemilerinin USS Mahan ve ona eşlik eden gemilere 800 metre kadar yaklaştığını savundu. 

ABD'li yetkililer, bunun ardından İran gemilerine üç kez uyarı ateşi açıldığını aktardı.

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