ABD Eğitim Bakanı okula giremedi

ABD'nin yeni Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un başkent Washington'daki bir devlet okuluna girmesi, protestocular tarafından engellendi.

Bakanlığı, ABD Senatosu'nda uzun süredir süren şiddetli tartışmaların ardından çarşamba günü onaylanan DeVos, Washington'daki Jefferson Orta Okulu'na aralarında velilerinde bulunduğu protestocular nedeniyle giremedi.

Okul önünde bekleyen protestocular, federal hükümetin eğitim sektöründeki payının azaltılması ve devlet okullarına sağlanan fonların bir kısmının özel okullara yönlendirilmesi gibi görüşleri savunan DeVos'u, "Devlet okullarımızı seviyoruz ", "DeVos'a hayır", "Geleceğimiz için savaşacağız" gibi pankartlarla karşıladı.

DeVos, Amerikan basını tarafından görüntülenen olaylı ziyarette, protestocuların okul kapısının önünü kapatarak, okula girmesini engellemesi üzerine pes etti.

Aracına binerek okuldan uzaklaşan DeVos, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Barışçıl protestolara saygı duyuyorum" dedi. DeVos, görevinin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Amerika'daki hiçbir okulun kapısı ulusumuzun öğrencilerine yardım etmek isteyenlere kapatılamaz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞI KIL PAYIYLA ONAYLANDI

30 yıldır Cumhuriyetçi Parti için bağış kampanyaları düzenleyen milyarder bir hayırsever olarak tanınan Betsy DeVos'un adaylığı ABD Senatosu'ndan sert tartışmalara neden olmuştu.

DeVos'un bakanlığına tecrübesizliği nedeniyle karşı çıkan Demokratlar, tepkilerini adaylık oylamasına yönelik oturumlarda Senato kürsüsünü 24 saat boyunca işgal ederek ortaya koymuştu.

Demokratlar, ayrıca, DeVos'un adaylığı için oy kullanacak bazı senatörlerin seçim kampanyalarına yüz milyonlarca dolarlık bağışta bulunmuş olmasını şiddetle eleştirmişti.

Tüm engellemelere rağmen adaylığı çarşamba günü oylamaya sunulan DeVos, 100 kişilik Senatodan 50 evet ve 50 hayır oyu aldıktan sonra, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in oy kullanmasıyla bakan olmaya hak kazandı.

DeVos'un Başkan Yardımcısının oyuyla kılpayı onaylanması ABD siyaset tarihine bir ilk olarak kayıtlara geçti.