ABD, Halep'te cami bombaladığını kabul etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti. Cina köyünde bir camiye dün düzenlenen hava saldırısında en 58 kişi hayatını kaybetmişti.

CENTCOM, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.

Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" iddia etmişti.

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CENTCOM söz konusu olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydederken, saldırının söz konusu cami saldırısı olabileceğini inkar etmedi.

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde dün bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında en az 58 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.