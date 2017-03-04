ABD ile İsrail arasında kritik buluşma

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinden bir heyetin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile ilgili görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere İsrail'e geldiği bildirildi.

İsrail radyosunun haberine göre, ABD Kongresinden bir heyet bugün Tel Aviv'e ulaştı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yahuda Glick, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li heyetin ziyaretinin bir gün süreceğini ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle bir araya gelerek büyükelçiliğin taşınmasına yönelik "pratik ve siyasi" konuları görüşeceğini yazdı.

ABD'de başkanlığı devralan Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, son olarak bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen biriyim." demişti.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu ancak söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

Trump tarafından İsrail'e büyükelçi adayı olarak gösterilen David Friedman da büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına destek vererek, yeni görevinden büyük bir memnuniyet duyacağını belirtmişti.