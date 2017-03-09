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ABD: "İran Suriye'den çıkmalı"

ABD: "İran Suriye'den çıkmalı"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran ve bu ülkenin desteklediği Şii milislerin Suriye'den çıkarılması gerektiğini söyledi.

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran ve bu ülkenin desteklediği Şii milislerin Suriye'den çıkarılması gerektiğini söyledi.

Haley, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın BM Güvenlik Konseyini Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 4. turunun sonuçlarına ilişkin bilgilendirdiği kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Cenevre'deki görüşmeleri, Mistura'yı ve BM sürecini desteklediğini belirten Haley, "Siyasi çözüm için görüşmeler devam etmeli. Suriye artık teröristlerin sığınacağı liman olmamalı. İran'ı Suriye'den çıkarmamız gerekiyor. Müttefiklerimizin sınırlarını da güvence altına alıyoruz, böylece kendilerini güvende hissedebilirler" diye konuştu.

CENEVRE SÜRECİNİ İNGİLTERE DE DESTEKLİYOR

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mathew Rycroft ise BM Güvenlik Konseyinin Cenevre'deki 4. tur görüşmelerinin sonuçlarını ve bir sonraki turun gündeminin ülkesi tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Rycroft, taraflara 5. turda yapıcı çalışmalar ortaya koymaları çağrısında bulundu.

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