ABD Kıbrıs sorununda yardıma hazır

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in pazartesi günü Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon ile bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Koen’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Güneydoğu Akdeniz bölgesindeki meseleler, Güney Kıbrıs-ABD ikili ilişkileri, Rum Hükümetinin terörle mücadeledeki rolü ve enerji konuları ele alındı.

Gazete, Shannon’un, görüşmelerin yeniden başlaması ve başarıyla sonlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Kasulidis ise görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Shannon’un, terör ve bölge güvenliğine yönelik bölgesel asimetrik tehditlerin göğüslenmesinde Güney Kıbrıs’ın ABD’ye ne gibi katkı yaptığını ilgiyle dinlediğini belirtti.

“Görüşmelerin kopmasının nedeniyle, Kıbrıs Rum tarafının güvenlik ve AB talepleri konusundaki tez ve çözümü nasıl olabileceğini” söyleyen Kasulidis, “Onlara iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde vatanın yönetimine katılım sunuyoruz, onlarınsa bize sunacakları tek şey çözüm çerçevesinde orduları geri çekmek” sözlerini kullandı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmelerin yeninden başlamasına hazır olduğunu belirttiğini söyleyen Kasulidis, Shannon’a, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın masaya geri dönmesi için cesaretlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasulidis’in ABD’nin enerji dışında diğer alanlarda da Güney Kıbrıs’a yatırım yapması olanaklarını anlattığını, ayrıca hidrokarbonlarla ilgili konuları görüştüğünü yazan gazete, Shannon’un Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme davetini kabul ettiği kaydetti.

HRİSTODULİDİS WASHINGTON’A GİDİYOR

Politis gazetesi ise Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yarın Washington’a giderek, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Koen ve diğer yetkililerle görüşeceğini yazdı.