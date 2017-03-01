ABD, müzakerelerin devamı için devrede

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin mektup gönderdi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ileri sürdükleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerden ayrılmasına ilişkin konuyla Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri aktardığı mektubunun, dün, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu aracılığıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletildiğini yazdı.

Gazete Korniliu’nun, Anastasiadis’in Guterres’e yönelik mektubunu, BM Genel Sekreterine bağlı büro müdürüne verdiğini belirtti.

ANASTASİADİS İLE TİLLERSON TELEFONDA KONUŞTU

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğünü yazdılar.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, iki yetkili arasındaki görüşme konularının Kıbrıs sorunu, ikili ve bölgesel konular olduğunu belirtti.

Gazete ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillierson’un, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda görüştüğünü yazdı.

Fileleftheros gazetesi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillierson’un, gerek Anastasiadis gerekse Akıncı ile yaptığı telefon görüşmelerine atıfta bulunarak ABD’nin yeni dışişleri bakanının eşit mesafe taktiğini izlediğini belirtti.

Gazete ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eşit mesafe taktiğinin, derinden köklü olduğunu ve Ankara’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, işgal rejimiyle eşitlenmesine” ilişkin baskısının sonucu olduğunu ileri sürdü.

EİDE ADA’YA GELİYOR

Fileleftheros gazetesi, BM’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için yeni tur görüşmeler gerçekleştirmesi amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi Ada’ya göndereceğini belirtti.

Habere göre Eide, Cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek, Eide’nin Cumhurbaşkanı Akıncı ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Alithia gazetesi Eide’nin, Ada’ya, gelecek hafta geleceğini, Politis gazetesi ise bu hafta sonu geleceği yazdı.

ZİNON

Haravgi gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Zinon, Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi toplantısı çerçevesinde, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ilişkin çabalardan bahsetti.

Zinon, Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına dönmesine katkı koyması için Türkiye’ye de çağrıda bulundu.

Müzakerelerde, yaklaşık iki yılın ardından önemli bir ilerleme kaydedildiğini, ocak ayında, iki tarafın, Cenevre’de, toprak düzenlemelerine ilişkin ilk kez harita sunduğuna ayrıca garantör güçlerin de ilk kez Güvenlik ve Garantiler konusunu ele aldığına dikkati çekti.

Zinon, Birleşik Krallık ve Yunanistan’ın gösterdiği olumlu tavırdan bahsederken Türkiye’ye de olumlu katkı koyması yönünde çağrıda bulundu.

MAVROYANNİS’TEN TEKNİK KOMİTE BAŞKANLARINA MEKTUP

Politis gazetesi “Müzakerelerdeki Kriz Teknik Komitelere De Dayandı” başlıklı manşetten duyurduğu haberinde, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bürosunun, teknik komitelerin, Kıbrıslı Rum başkanlarına birer mektup göndererek görüşmeler ve planlamalara ilişkin bilgi istediğini yazdı.

Mavroyannis’in mektubunun amacının, merkezi bir politika planlamasının olması ve Kıbrıs Türk tarafının niyetlerinin tespit edilmesi olduğunu yazan gazete bu görev ruhunun, teknik komitelerin de genel atmosferden etkilendiği imajını verdiğini belirtti.

Gazete Mavroyannis’in bürosu tarafından, teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanlarına gönderilen elektronik postalarda, Kıbrıs Türk tarafının görüşmeleri olası iptal etmesi konusunda ve yeni bir görüşme planlamadan önce bilgi vermelerinin istendiğini yazdı.

Gazete bunun nedenini, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi toplantısının kısa bir süre önce iptal edilmesine bağladı.

Habere göre teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanları, koordinasyon sağlanması amacıyla Cuma günü müzakereci Andreas Mavroyannis ile bir araya gelecek.

Mavroyannis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de gelecek hafta başı duruma ilişkin bir değerlendirme yapacak.

Habere göre Rum kaynaklar, mektuplara ilişkin olarak gazeteye yaptıkları açıklamada, teknik komitelerin planlanmış görüşmelerinin normal bir şekilde devam ettiğini Kıbrıs Rum tarafınca herhangi bir iptal etme olasılığının da bulunmadığını belirttiler.

Aynı kaynaklar ayrıca Kıbrıs Rum tarafının amacının, diğer tarafın niyetlerini değerlendirmek ve herhangi bir iptal olması halinde bunu vaktinde öğrenmek olduğunu da ifade etti.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Kıbrıs Türk tarafınca, Kıbrıslı Türklerin teknik komitelerin çalışmalarının dondurulmasına ilişkin niyetleri konusunda resmi bir şeyin gelmediğini de yazdı.

KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN ETKİNLİK

Fileleftheros gazetesi Atlantic Council tarafından 8 Mart tarihinde Washington’da, Kıbrıs sorununa ilişkin bir etkinlik düzenleneceğini yazdı.

Gazete, “Birleşik bir Kıbrıs’ta stratejik ve yaşayabilir kalkınma” konulu etkinliğe yönelik katılımcıların ilgi çekici olduğunu, bunlar arasında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin yanı sıra, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a yönelik eleştirilerde bulunan internet gazetesi “Politico” politik haberler müdürü Sara Stefanini’nin de bulunduğunu belirtti.