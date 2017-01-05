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ABD, Usame bin Ladin'in oğlunu terör listesine ekledi

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunu terör listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i küresel teröristler listesine dahil etti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i küresel teröristler listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin’in, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği bildirildi.

Bin Ladin’in, ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2015’de El Kaide liderlerinden Ayman el-Zavahiri’nin Hamza bin Ladin’i örgütün üst düzey isimlerinden biri olarak tanıttığını belirtildi.

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