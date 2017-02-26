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ABD'de festival alanına arabasıyla girdi dehşet saçtı

ABD'de festival alanına arabasıyla girdi dehşet saçtı

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kişi arabasıyla sokak festivali izleyen kalabalığın arasına girdi.

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ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kişi arabasıyla sokak festivali izleyen kalabalığın arasına girdi.

Geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni izleyenlerin arasına arabasıyla giren kişi, 28 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polis, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şüphelinin alkollü araç kullandığını söyledi.

Olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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