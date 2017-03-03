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ABD’de Kıbrıs sorunu konulu etkinlik

ABD’de Kıbrıs sorunu konulu etkinlik

ABD’nin başkenti Washington’da “Birleşik Bir Kıbrıs’ta Stratejik ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu bir etkinliğin düzenlenecek.

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ABD’nin başkenti Washington’da “Birleşik Bir Kıbrıs’ta Stratejik ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu bir etkinliğin düzenleneceği, etkinlikte BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in de konuşmacı olarak yer alacakları bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Atlantic Council” düşünce kuruluşunun “Concordia” ve “One Cyprus Now” isimli örgütlerle işbirliği içerisinde 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirecekleri etkinlikte Eide ve Mavroyannis’in yanı sıra IMF Güney Kıbrıs sorumlusu Rachel Van Elkan ve diğer bazı uzmanların konuşma yapacaklarını yazdı.

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