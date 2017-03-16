ABD'de "konsantre yoksulluk" arttı

ABD'de, sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasının yoksulluk eşiğinin altında olduğu yerleşim yerlerinde yaşayanların oranının 2010 yılından itibaren tüm etnik gruplarda arttığı bildirildi.

Pennsylvania State Üniversitesinden sosyologlarının yaptığı araştırmaya göre, ABD'de "konsantre yoksulluk" olarak adlandırılan eğilim, ülkede 2010-2014 yıllarında önceki on yıla göre artış gösterdi.

Araştırma için 1980-2000 yılları ABD Nüfus Bürosu verilerini ve 2000-2014 Amerikan Topluluk Araştırması verilerini kullanan araştırmacılar, konsantre yoksulluğun 1980'lerde arttığı, 1990'lı yıllarda azaldığı, 2000'lerde durağan bir seyir izledikten sonra 2010-2014 döneminde yeniden artış eğilimine girdiğini kaydetti.

Araştırmacılar, yakın dönemdeki artışta 2007 yılında patlak veren mortgage krizi ve ardından yaşanan sert ekonomik durgunluğun etkili olduğunu vurguladı.

Genel yoksulluk eğilimiyle bağlantılı, fakat sosyal ayrımcılık ve kent planlaması gibi başka faktörlerin de etkilediği eğilimin, konsantre yoksulluktan geleneksel olarak etkilenen Afro-Amerikalılar dışında Hispanik ve beyaz nüfusta da artış gösterdiği belirtildi.

2000'li yıllarda Afro-Amerikan nüfusun yüzde 20,5'i yoksul mahallelerde yaşarken, bu oran 2010-2014 arasında yüzde 23,1'e çıktı. Aynı dönemde yoksul mahallerde yaşayan beyazların oranı yüzde 5,2'den yüzde 8,2'ye, Hispaniklerin oranı ise yüzde 11,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi.

Aynı zamanda konsantre yoksulluğun kentsel dağılımlarında da farklılıklar görüldüğünü kaydeden araştırmacılar, genelde siyasi nüfusun ikamet ettiği kent merkezlerindeki gettoların yanı sıra, banliyölerde yoksul beyazların ve Hispaniklerin yaşadığı gettoların oluşmaya başladığına dikkati çekti.

2000'lerden bu yana yoksulluktaki genel artışın yanında metropolitan alanlarda artan mekansal ayrımcılık ve yoksulların izole edilmesinin, konsantre yoksulluğu arttırdığı ve bunun suç oranlarının artmasının yanı sıra, sağlık ve eğitim hizmetlerinin de aksamasına yol açtığı araştırmanın tespitleri arasında yer aldı.

Araştırmanın sonuçları, "Social Science Research" dergisinde yayımlandı.