ABD'den İngiliz hükümetine özür yok

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İngiliz istihbaratının önceki Başkan Barack Obama'nın isteğiyle seçim döneminde Donald Trump'ın dinlenmesine yardımcı olduğuna" ilişkin sözleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinden özür dilemediklerini bildirdi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla yapılan gayriresmi toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Spicer, Beyaz Saray'ın İngiliz hükümetinden özür dilediği iddiasını reddetti.

"Herhangi bir şeyden pişmanlık duyduğumuzu sanmıyorum." diyen Spicer, önceki gün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Amerikan Fox News kanalına atfen dile getirdiği iddiasını sürdürmüş oldu.

Öte yandan, Amerikan CNN kanalına konuşan Başkan Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin, Sözcü Spicer ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın "İngiliz hükümetini arayarak konuyla ilgili özür dilediklerini" ifade ettiği belirtildi.

Spicer, geçen perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, seçim kampanyası sürecinde dönemin ABD Başkanı Obama'nın isteğiyle İngiliz Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) adlı istihbarat kurumunun Trump Tower'ın dinlenmesine yardım ettiğini öne sürmüştü.

İddiayı Fox News'te yer alan bir habere dayandıran Spicer, Obama için "Ulusal Güvenlik Ajansını (NSA) kullanmadı, Merkezi İstihbarat Teşkilatını (CIA) kullanmadı, Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) kullanmadı, Adalet Bakanlığını kullanmadı. Bunun yerine İngiliz istihbarat ajansı GCHQ'yu kullandı." demişti.

Beyaz Saray'da yer alan iddiaları kesin bir dille reddeden İngiliz hükümeti yetkilileri ise "iddiaların saçma olduğunu" kaydetti.