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ABD'den Yemen'de El-Kaide operasyonu

ABD'den Yemen'de El-Kaide operasyonu

Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda aralarında terör örgütü El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişinin öldüğü bildirildi.

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Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda aralarında terör örgütü El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Amerikan savaş uçaklarının Kayfe'ye düzenlediği hava saldırısının ardından paraşütçü komando birlikleri bölgeye indi. Askerlerin, El-Kaide komutanlarından Abdurrauf ez-Zeheb'in evine baskın düzenlediği operasyonda, bölgede uzun saatler şiddetli çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Söz konusu operasyonda, aralarında Zeheb ile kardeşi Sultan'ın yanı sıra örgüt komutanlarından olduğu belirtilen Seyfinnems el-Cufi'nin de yer aldığı 6'sı kadın, 3'ü çocuk 40 kişinin öldüğü kaydedildi.

Operasyonun düzenlendiği bölge yakınlarında yerleşim alanlarının olduğu ifade edilirken, Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, El-Kaide militanlarına ait olduğu söylenen bir okul ile hapishanenin de hedef alındığı belirtildi.

Bölge sakinleri, Amerikan savaş uçaklarının, El-Beyda ilinin çevresinde yer alan Es-Sevadiye, Radman, Nu'man ve Natı ilçelerini dün geceden bu yana yoğun şekilde bombaladığını kaydetti.

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