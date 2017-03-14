ABD'den Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusu arttı

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusunda bulunan ABD'lilerin sayısı yüzde 70 arttı.

Göç kayıtları, Trump'ın seçildiği 8 Kasım'dan 31 Ocak'a kadar geçen 12 haftada Yeni Zelanda'ya vatandaşlık başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 yükseldiğini ortaya koydu.

Rakamlar ayrıca ocak ayında, Yeni Zelanda çalışma vizesi alan Amerikalıların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttığını gösterdi.

Trump'ın başkan seçilmesinden sonra, ebeveynleri Yeni Zelandalı olan ABD'lilerden vatandaşlık için başvuranların sayısı da önceki yıla göre yüzde 11 yükseldi.

Amerikalıların, Yeni Zelanda vatandaşlığı alabilmesi için öncelikle ülkede beş sene yaşaması gerekiyor.