AB'den hava kargo firmalarına kartel cezası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, havayolu kargo taşımacılığı yapan 11 firmaya kartel oluşturdukları gerekçesiyle toplam 776 milyon Euro’luk para cezası verdi.

AB Komisyonu, anlaşarak fiyat belirledikleri ve kartel oluşturdukları gerekçesiyle 11 havayolu kargo şirketine yönelik 776 milyon Euro para cezası kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, 1999-2006 yılları arasında Avrupa Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösteren ve kartel oluşturan Air Canada, Air France, KLM, Martinair, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS ve Singapore Airlines’a çeşitli miktarlarda para cezası uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmada tam işbirliği yaptıkları ve kartelin ortaya çıkartılmasında önemli veriler sağladıkları gerekçesiyle Lufthansa ve Swiss International Air Lines’a ise para cezası verilmemesi karara bağlandı.

Öte yandan, AB Komisyonu 2010 yılında söz konusu firmalara kartel gerekçesiyle yaklaşık 799 milyon Euro para cezası kararı almış, şirketler konuyu mahkemelere taşımıştı. AB mahkemesi, usulen hatalı olduğu gerekçesiyle kararı iptal etmişti. Böylece, AB Komisyonu, mahkeme kararı sonrası para cezasını yeniden vermiş oldu.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.