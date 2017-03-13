AB'den tansiyonun düşürülmesi çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Üye ülkelerde toplantı yapılabilmesine ilişkin kararların, uluslararası hukukun uygulanabilir hükümleri ve ulusal hukuk çerçevesinde ilgili ülkenin inisiyatifinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği Türkiye'yi durumu daha da kötüleştirme riski taşıyabilecek aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırmaktadır. Sorunlu konular ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilebilir. AB-Türkiye ilişkilerinin çıkarı için yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

AB'nin, Venedik Komisyonunun Türkiye'deki anayasa değişikliği konusundaki raporunu not ettiği belirtilen açıklamada, Venedik Komisyonunun raporunda belirtildiği gibi, Türkiye'nin yönetim sistemi konusunda kararlar almak hususunda bağımsız olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin sorunlu bir dönemden geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, AB'nin terörizm belasına karşı Türkiye'nin yanında olduğu vurgulandı.

AB'nin Türkiye'nin yanıbaşındaki savaştan kaçan sığınmacılara karşı misafirperverliğini desteklemeye devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin olağanüstü hal kapsamında alınan önlemleri Avrupa standardına getirme konusundaki tavsiyelerini göz önünde bulunduracağı yönündeki açıklamalarının takdir edildiği kaydedildi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polislerle sert bir şekilde müdahalede bulunmuştu.