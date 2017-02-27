AB'den 'vize serbestisine fren'e onay çıktı

Avrupa Birliği (AB), gerekli gördüğünde vize serbestisi uygulamalarının askıya askıya alınmasını hatta iptal edilmesini içeren düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, mevcut tüm vize serbestisi anlaşmalarına uygulanabilecek fren mekanizması düzenlemesi kabul edildi.

Fren mekanizması, geri kabule ilişkin iş birliğinde azalma ile geri kabul başvuruların reddinde ve AB üyesi ülkelere yönelik güvenlik risklerinde belirgin artış durumunda devreye sokulacak.

Askıya almaya ilişkin süreç, bir üye ülke veya AB Komisyonu tarafından başlatılabilecek. Üye devletlerin basit çoğunluğunun kararıyla AB Komisyonu, ilgili üçüncü ülkenin belirli kategorilerindeki vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini 9 ay boyunca askıya alabilecek.

Bu süre zarfında Komisyon, söz konusu sorunların giderilmesi için ilgili üçüncü ülkeyle temas kuracak. Hazırlanacak raporlarda sorunların devam ettiği kanaati oluşursa Komisyon, vize muafiyet hakkını bu kez 18 ay askıya alacak. Eğer bu süre zarfında ilerleme kaydedilmezse AB Komisyonu ilgili ülkeyle vize anlaşmasını tamamen iptal eden bir teklifte bulunabilecek.

Bundan sonraki süreçte, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul edilen düzenlemeyi imzalaması gerekiyor. İmzalanan metin, AB'nin resmi gazetesinde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye ilişkin ilk teklif, 11 Aralık 2013'te gündeme gelmişti.