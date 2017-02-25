ABD’nin, Güney Kıbrıs’ta kişisel verilere erişimine onay

Rum Meclis’inde, DİSİ ile DİKO’nun oylarıyla, ABD’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarının kişisel verilerine otomatik olarak erişimine izin veren bir yasa tasarısına onay verildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi “ABD Birimleri Tarafından Kontrol Edileceğiz” başlığıyla verdiği haberinde, “ciddi suçları önleme ve bunlarla mücadeleyle” ilgili olan bahse konu yasa tasarısının, ABD makamlarının, vatandaşların kişisel veri, biyometrik bilgileri ve hatta DNA verilerine erişmesine izin verdiğini yazdı.

Yasa tasarısının açıklayıcı raporuna göre anlaşmada, Güney Kıbrıs ile ABD arasında, bir yıldan fazla hapis cezasının kesildiği suç teşkil eden yasaya aykırı eylemler konusunda işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden gazete, AKEL, EDEK, Ekologlar Hareketi ve ELAM’ın yasa tasarısına karşı çıktığını, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı’nın çekimser kaldığını, DİSİ ile DİKO’nun ise onay verdiğini belirtti.

Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ciddi suçlarla mücadeleye yönelik dengi anlaşmada benzer maddelerin yer almadığını belirterek, Rum Hükümeti’nin buna bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

EDEK Milletvekili Yorgos Efstathiu anlaşmanın, egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve dengesiz olduğunu belirtti.

DİKO Milletvekili Hristiana Erotokritu, Meclis’in bu tür ikilemlerle karşı karşıya kalmaması için maalesef anlaşmada belirtildiği gibi yasal çerçevenin olmadığını söyledi.

Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, partisi çekimser kalsa da anlaşmayı “çok tehlikeli” olarak yorumladı.

DİSİ Milletvekili Nikos Tornaridis ise ABD gizli servislerinin verilere erişmek için bir anlaşmayı beklemediğini belirterek, bahse konu anlaşmanın “Kıbrıs vatandaşlarının” ABD’ye vizesinin kaldırılmasının ön habercisi olduğunu savundu.