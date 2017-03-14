Aboubakar’ın yükselişi dikkat çekiyor

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Porto’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, ilk yarıdaki kötü performansını unutturdu. Ligin ilk yarısında Antalyaspor, Adanaspor ve Gaziantepspor karşılaşmalarında skor üreten ve gol sayısı 3’te kalan Kamerunlu futbolcu, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından büyük bir çıkış yakaladı. Ligde ve Avrupa Ligi’nde 6 mücadelede forma giyen Kamerunlu futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez sarsmayı başardı.

1 maçta 90 dakika oynadı

Ligin ikinci yarısının başlamasının ardından 6 mücadelede forma giyen Aboubakar, sadece Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika şans buldu. Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile oynanan ilk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Kamerunlu futbolcu, ikinci maçta ilk 11’de sahaya çıktı ve takımının ilk golüne imza attı. Aboubakar, bir sonraki turda da Olympiakos deplasmanında ilk 11’de görev aldı. 1-1 biten mücadelede Beşiktaş’ın golünü atan yıldız futbolcu, takımına da tur için büyük avantaj sağladı. Ligde 4 karşılaşmada forma giyen Aboubakar, 2-1 kaybedilen Karabükspor maçında 72. dakikada oyuna girip takımının golünü atan isim oldu. Yıldız golcü 3-1 biten Akhisar maçında 19 dakika, 1-0 sona eren Çaykur Rizespor mücadelesinde de 17 dakika sahada kaldı. Kayserispor maçında ilk 11’de sahaya çıkan 28 yaşındaki golcü, 90 dakika oyunda kalırken, sağ kanatta oynamasına karşın rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı.

12 gole ulaştı

Ligdeki gol sayısını 6’ya çıkaran Aboubakar, Beşiktaş formasıyla da bu sezon resmi maçlarda 12 gole ulaştı. Aboubakar, Şampiyonlar Ligi’nde 3, Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 ve Spor Toto Süper Lig’de de 6 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'la kamp yapamadı

Beşiktaş'a ağustos ayının sonunda transfer olan Aboubakar, siyah-beyazlı ekiple ne sezon başında ne de devre arasında kamp yapamadı. Yıldız futbolcu, ligin ortasında, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için takım kampına katılamadı. Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'la şampiyonluğa uzanan Aboubakar, Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla hiç kamp yapamadım. Bu da ilk yarıdaki performansımı etkiledi. Ama şimdi iletişimim günden güne daha iyiye gidiyor. Bundan sonra daha fazla gol atacağım" ifadelerini kullanmıştı.