AB'ye iltica sayısı düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2016 yılında sığınmacılar tarafından uluslararası korunma talebiyle gerçekleştirilen ilk iltica başvuru sayısı düştü.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), sığınmacıların 28 AB ülkesine uluslararası korunma talebiyle yaptıkları ilk iltica başvurularına ilişkin 2016 yılı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2015’te 1 milyon 257 bin 30 olan ilk iltica başvurusu sayısı 52 bin 750 kişi (yaklaşık yüzde 4) azalarak 2016 yılında 1 milyon 204 bin 280’e geriledi.

AB ülkelerine geçen yıl iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı Suriyeliler aldı. Bu dönemde, toplam 334 bin 820 Suriyeli uluslararası koruma talebiyle çeşitli AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Suriyelileri, 182 bin 985 başvuruyla Afganistan vatandaşları, 126 bin 955 başvuruyla da Irak vatandaşları izledi.

AB ülkeleri arasında 2016'da en fazla iltica başvurusunu Almanya aldı. AB'de toplam iltica taleplerinin yarıdan fazlası Almanya'ya yapıldı. Bu dönemde, Almanya'dan 722 bin 265 kişi iltica talep etti. İtalya'ya 121 bin 185, Fransa'ya 75 bin 990 ve Yunanistan'a da 49 bin 875 ilk iltica başvurusunda bulunuldu.

Geçen yıl en az sayıda ilk iltica başvurusu yapılan AB ülkesi ise Slovakya oldu. Slovakya’ya 100, Estonya’ya 150, Letonya’ya 345, Litvanya’ya 410, Portekiz’e de 710 ilk iltica başvurusu yapıldı.

Öte yandan 2016 sonu itibariyle uluslararası korunma talebiyle AB ülkelerinde daha önce yaptıkları iltica başvuruları beklemede olanların sayısı 1 milyon 94 bin 100’e ulaştı.