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  3. AcademyCyprus tarih yazmaya devam ediyor
AcademyCyprus tarih yazmaya devam ediyor

AcademyCyprus tarih yazmaya devam ediyor

Lefkoşa, Girne ve Magusa bölgelerinden Kıbrıslı gençlerin oluşturduğu AcademyCyprus Brazilian Jiu-Jitsu ekibi 8 yıldır aldıkları uluslararası başarılara bir yenisini de ekledi.

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Lefkoşa, Girne ve Magusa bölgelerinden Kıbrıslı gençlerin oluşturduğu AcademyCyprus Brazilian Jiu-Jitsu ekibi 8 yıldır aldıkları uluslararası başarılara bir yenisini de ekledi.

Geçtiğimiz haftasonu Almanya’nın Münih kentinde Uluslararası Brazilian Jiu-Jitsu Federasyonu (IBJJF) tarafından düzenlenen Munich International Open Şampiyonası’na katılan ekip üyeleri çeşitli kategorilerde aldıkları 3 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz madalya ile KKTC bayrağını kürsüde açmayı başardılar. Baş Antrenör Ş. Selman Özcan, ekibin bu turnuvaya kendi imkanları ve öz kaynakları ile hazırlandığını, bu sonucun Kıbrıslı gençlerin önü açıldığında ve hedef koyulduğunda neler başarabileceğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Gelecekte resmi kaynaklar ile daha büyük destek bulmayı planladıklarını söyleyen antrenör ayrıca kafilenin masraflarına katkı koyan Caesar Projects, Afik Group şirketine de teşekkür etti.

Alınan sonuçlar:
ALTIN Hüseyin Dereboylular / Gi / White / Adult / Rooster
ALTIN Deniz Birey / Gi / Blue / Juvenile / Medium-Heavy
ALTIN Özge Özcan / Gi / Blue / Master 1 / Medium-Heavy
GÜMÜŞ Deniz Birey / Gi / Blue / Juvenile / Open
GÜMÜŞ Ş. Selman Özcan / Gi / Purple / Master 1 / Super-Heavy
GÜMÜŞ Ş. Selman Özcan / No-Gi / Purple / Master 1 / Super-Heavy 
BRONZ Osman Yanpar / Gi / White / Master 1 / Medium-Heavy
BRONZ Mehmedali İlkman / Gi / Blue / Adult / Feather
BRONZ Mehmedali İlkman / No-Gi / Blue / Adult / Feather
BRONZ Ş. Selman Özcan / Gi / Purple / Master 1 / Open
BRONZ Ş. Selman Özcan / No-Gi / Purple / Master 1 / Open

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