AcademyCyprus tarih yazmaya devam ediyor

Lefkoşa, Girne ve Magusa bölgelerinden Kıbrıslı gençlerin oluşturduğu AcademyCyprus Brazilian Jiu-Jitsu ekibi 8 yıldır aldıkları uluslararası başarılara bir yenisini de ekledi.

Geçtiğimiz haftasonu Almanya’nın Münih kentinde Uluslararası Brazilian Jiu-Jitsu Federasyonu (IBJJF) tarafından düzenlenen Munich International Open Şampiyonası’na katılan ekip üyeleri çeşitli kategorilerde aldıkları 3 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz madalya ile KKTC bayrağını kürsüde açmayı başardılar. Baş Antrenör Ş. Selman Özcan, ekibin bu turnuvaya kendi imkanları ve öz kaynakları ile hazırlandığını, bu sonucun Kıbrıslı gençlerin önü açıldığında ve hedef koyulduğunda neler başarabileceğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Gelecekte resmi kaynaklar ile daha büyük destek bulmayı planladıklarını söyleyen antrenör ayrıca kafilenin masraflarına katkı koyan Caesar Projects, Afik Group şirketine de teşekkür etti.

Alınan sonuçlar:

ALTIN Hüseyin Dereboylular / Gi / White / Adult / Rooster

ALTIN Deniz Birey / Gi / Blue / Juvenile / Medium-Heavy

ALTIN Özge Özcan / Gi / Blue / Master 1 / Medium-Heavy

GÜMÜŞ Deniz Birey / Gi / Blue / Juvenile / Open

GÜMÜŞ Ş. Selman Özcan / Gi / Purple / Master 1 / Super-Heavy

GÜMÜŞ Ş. Selman Özcan / No-Gi / Purple / Master 1 / Super-Heavy

BRONZ Osman Yanpar / Gi / White / Master 1 / Medium-Heavy

BRONZ Mehmedali İlkman / Gi / Blue / Adult / Feather

BRONZ Mehmedali İlkman / No-Gi / Blue / Adult / Feather

BRONZ Ş. Selman Özcan / Gi / Purple / Master 1 / Open

BRONZ Ş. Selman Özcan / No-Gi / Purple / Master 1 / Open