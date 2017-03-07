“Açık Denizde” seyircisiyle buluştu

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 4 Mart Cumartesi akşamı Slawomir Mrozek’in yazdığı Duayen Tiyatro sanatçısı Yücel Erten’in çevirdiği ve Ali Şaşkara’nın yönettiği “Açık Denizde” oyunu ile prömiyerini gerçekleştirdi.

Politik ve yaşamsal derdi olan çağdaş bir kara mizah olan “Açık Denizde” oyunu denizde mahsur kalan üç kazazedenin sıkışmış alanda, zor koşullar altında nasıl vahşileşebileceği, hatta insanın insanı açgözlülükle nasıl yiyip yutabileceğini mizahi bir dille anlatıyor.

Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, “Açık Denizde’’ oyunu 11, 18, Mart ve 1 ve 8 Nisan tarihlerinde Devlet Tiyatroları’nın kendi sahnesinde, (okullar yolu Polis Genel Müdürlüğü karşısında) saat 20.00’ de seyircisiyle buluşacak.

“Açık Denizde” Nisan ayından itibaren bütün bölgelerde sokakta seyircisine merhaba demeye devam edecek.