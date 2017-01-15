Acil kan aranıyor...

Geçtiğimiz gün Lefkoşa - Mağusa anayolunda Turunçlu Kavşağı üzerinde meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken bir hasta için acil olarak kan çağrısı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden hasta için acil olarak AB Rh (-) negatif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin 0533 888 12 18 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.