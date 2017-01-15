Lefkoşa10 °C
  • McDonald’s'ın yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlandı!
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • WhatsApp mesajlarınız başkaları tarafından okunabilir!
  • Telefonlar 5.5 metreden şarj olabilecek
  • Öksürüğe iyi gelen doğal içecekler
  • Olur olmaz yerde bastıran uykuya dikkat
  • Efsane sürücüsüz olarak geri dönüyor: Volkswagen I.D. Buzz
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Acil kan aranıyor...
Acil kan aranıyor...

Acil kan aranıyor...

Hastanede tedavi gören bir hasta için çok acil kan çağrısı yapıldı.

A+A-

Geçtiğimiz gün Lefkoşa - Mağusa anayolunda Turunçlu Kavşağı üzerinde meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken bir hasta için acil olarak kan çağrısı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden hasta için acil olarak AB Rh (-) negatif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin 0533 888 12 18 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.