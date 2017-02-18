Açlığa dayanamadığı için Survivor'dan ayrıldı
Survivor'da dün gece daha önce benzerine hiç rastlamadığımız bir olay gerçekleşti.
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Survivor'da dün gece daha önce benzerine hiç rastlamadığımız bir olay gerçekleşti. Gönüllüler takımındaki Eser West açlıkla baş edemeyince Survivor'dan ayrıldı.
TV8’in haftanın 5 günü yayınlanan ve büyük bir heyecana sahne olan yarışması Survivor’da şoke eden bir gelişme yaşandı. Yarışmanın başarılı isimlerinden olan fakat açlık problemleri yaşayan Eser West yarışmadan ayrıldı.
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