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Acun'dan Ronaldinho'ya Survivor teklifi

Acun'dan Ronaldinho'ya Survivor teklifi

Menajer Ümit Akbulut teklifi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı

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Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'ya Survivor'a katılması konusunda teklifte bulunduğu iddia edildi.Menajer Ümit Akbulut'un teklifi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla doğruladığı da ifade edildi.

TV8'de yayınlanan 3 Adam programına da katılan Ronoldinho burada ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı Ronaldinho'ya Survivor'a katılma teklifinde bulundu. Sambacı yıldızın bu teklifi sıcak baktığı konuşuluyor.

Ümit Akbulut doğruladı

Fanatik gazetesinin haberine göre, Ronaldinho'nun Survivor yarışmasına da katılacağı konuşulurken, Menajer Ümit Akbulut, "Acun Ilıcalı'dan Survivor konusunda bir davet aldık evet doğru. Dominik'te onları ziyaret edebiliriz, Ronaldinho bu duruma sıcak baktı" dedi.

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