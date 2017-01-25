Ada Işığı Çocuk Korosu’ndan koro atölyesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne (DAÜ – SEM) “Çocuk Korolarında Yeni Yaklaşımlar” konulu eğitim verilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, çocuk korolarında yeni yaklaşımlar Niğde Bilsem Çocuk Korosu Şefi Serdar Köşk’ün konuk şef olarak katılacağı ve 28 – 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek koro atölyesinde ele alınacak.

Müzik öğretmenleri atölyeye ücretsiz katılabilecek. Bilgi almak isteyenler 630 24 71 telefon numarasından DAÜ – SEM’e ulaşabilecek.

Öte yandan yapılan açıklamada DAÜ – SEM’e bağlı Ada Işığı Çocuk Korosu’nun 2017 yılındaki konserler için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.