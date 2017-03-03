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“Ada Işığı”nda köy kadın kursları konuşuldu

“Ada Işığı”nda köy kadın kursları konuşuldu

“Ada Işığı” programına bu hafta Köy Kadın Kursu eğitmeni Gülay Yahyaoğlu ve Köy Kadın Kursu kursiyerleri katıldı.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Ada Işığı”  programına bu hafta Köy Kadın Kursu eğitmeni Gülay Yahyaoğlu ve Köy Kadın Kursu kursiyerleri katıldı. Söz konusu programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı düzenlenen Köy Kadın Kursları konuşuldu.

Köy Kadın Kursu eğitmeni Gülay Yahyaoğlu önderliğinde Beyarmudu, Akova ve Ötüken köylerindeki kurslara katılan kadınlar; dikiş, nakış, oymacılık ve elişi gibi alanlarda Kıbrıs’a özgü ürünler üretmenin kendilerine neler kattığını anlattılar. 

Kursiyerler, haftanın belirli günlerinde düzenlenen eğitimler aracılığıyla hem sosyalleşme imkanı bulduklarını, hem de ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağladıklarını dile getirdiler. Programda ev hanımlarına kurslara katılmaları ve el becerilerini geliştirmeleri konusunda çağrıda bulunan kadın kursiyerler ayrıca kurum ve kuruluşların da kurslarda üretilen Kıbrıs’a özgü hediyeliklerden almalarının kendilerini memnun ve motive edeceğini ifade ettiler.    

Ada Işığı programının söz konusu bölümü 4 Mart 2017 Cumartesi günü 11.00-11.45 saatleri arasında Kıbrıs Genç TV kanalında yayınlanacaktır.

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