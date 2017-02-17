“Ada Işığı”nda resim sanatı konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" programına bu hafta Mavi Fırça Sanat Evi Yöneticisi, Ressam Zühre Özkaraman ve sanat evi üyeleri konuk oldu. Söz konusu programda resim sanatı ve projeler hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Ressam Zühre Özkaraman, Mavi Fırça Sanat Evi’ni Gazimağusa Suriçi’nde iç bahçeli bir evde faaliyet göstermek üzere 2009 yılında kurduklarını ve resme ilgi duyan bir ekiple çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Yapılan resim çalışmaları sonucunda ilk sergilerini 2009 yılında, ikinci sergilerini 2015 yılında açtıklarını anlatan Özkaraman, çocuklarla yaptığı çalışmaları da 2012 yılında yine bir sergi ile taçlandırdığını ifade etti. Özkaramanlı, yürekleri sanatla dolu olan herkesi resim yapmaya davet ederek, kapılarının herkese açık olduğunu bildirdi.

Sanat alanında yapılması gerekenler hakkında da düşüncelerini aktaran Ressam Zühre Özkaraman, Gazimağusa Suriçi’nde bir proje aracılığıyla sanat atölyelerinin çoğalmasını arzu ettiğini kaydetti. Kent insanlarının sanata değer verdiğini her fırsatta görebildiğini vurgulayan Özkaraman, yerel yönetimlerin de desteğiyle devletin sanata yönelik politikalarının daha iyi noktaya gelmesini diledi.

Programda bir de etkinlik müjdesi veren Özkaraman, 19 – 26 Mart 2017 tarihleri arasında “1. Uluslararası Sanat Çalıştayı” gerçekleştirileceğini açıkladı. Özkaraman, çalıştaya 9 ülkeden 23 sanatçının katılacağını bildirerek, çalıştaydan çıkacak çalışmaları da 25 Mart 2017 tarihinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılacak olan sergiyle taçlandıracaklarını ifade etti. Yurtdışından ülkemize gelerek çalıştaya katılacak olan davetlilerin çok değerli sanatçılardan ve akademisyenlerden oluştuğuna dikkat çeken Özkaraman, etkinliğe verdiği desteklerden ötürü Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e de teşekkürlerini sundu.

Mavi Fırça Sanat Evi’nde resim çalışmalarına katılan program konukları da söz alarak resme nasıl başladıklarını ve resmin kendileri için ne ifade ettiğini dile getirdi. Ada Işığı programının söz konusu bölümü 18 Şubat 2017 Cumartesi günü, 11:00 – 11:45 saatleri arasında, Kıbrıs Genç TV kanalında yayınlanacaktır.