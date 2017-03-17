Ada Işığı’nda “Rüya” filmi konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" programına bu hafta ünlü yönetmen, senarist Derviş Zaim konuk oldu. DAÜ TV yapımcılığında çekilen programda Derviş Zaim’in yeni filmi “Rüya” hakkında bir sohbet gerçekleştirildi. DAÜ TV Sunucusu Çiğdem Duvarcı’nın da soruları ile katkı koyduğu program filmin Gazimağusa galasında çekildi.

Mimari sanatını genç bir kadın gözünden anlatan Rüya filmi, Zaim’in dokuzuncu uzun metrajlı sinema filmi olma özelliğini de taşıyor. Filmde, gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan; bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan mimar bir kadının hikayesi anlatılıyor. Filmin Gazimağusa galası, ilgi yoğunluğu ile dikkat çekti.

Kıbrıslı ünlü yönetmen, senarist Derviş Zaim 9. filmi olan “Rüya” ile ilgili, “Rüya meselesi söz konusu olduğunda, birbiriyle hem bağlantılı olan hem de bağlantılı olmayan bir sürü yorum ortaya çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. İhtiva ettiği hava, bizde uyandırdığı ton nedeniyle rüyayı seçtiğimi söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. Filmin senaryosunu oluştururken kendisine nelerin ilham verdiğini ve nelerden esinlendiğini anlatan Zaim, bunlardan birinin de Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk modernleşmesine cevabı olan “Değişmek için devam etmek, devam etmek için değişmek.” fikrinden yola çıkarak filmi de kurguladığını belirtti.

Zaim ayrıca Geleneksel İslam Sanatları’ndaki tenevvü yani çeşitleme prensibi gibi tekrar ve varyasyonu filmde bir esas öge olarak kullanma fikri ile yol çıktığını dile getirdi. Zaim, filmde ana karakteri 4 oyuncunun canlandırdığını ayrıca mekanları da tekrar ve farklı varyasyonlarla kullandığını ifade etti. Programda sinema sanatı konusunda da düşüncelerini aktaran Zaim, “Sinemanın sadece bir eğlence aracı olduğunu söylemek istemiyorum. Sinemanın bir değer üretiyor olması gerekiyor ve bu yönünü çok seviyorum.” dedi.

Ada Işığı programına DAÜ İletişim Fakültesi Mezunu, Filmin Yetkili Yapımcısı Emre Oskay ile DAÜ İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi ve filmin oyuncularından Mert Yusuf Özlük de katılarak, Rüya filminin çekimleri sırasında yaşadıklarını anlattılar. Yapımcı Emre Oskay, Derviş Zaim ile 7 yılda 4 film yaptıklarını, Zaim’in yapımcı kimliği dolayısıyla kendisinden çok şey öğrendiğini ve öğrenmeye de devam ettiğini belirtti.

Ada Işığı programının söz konusu bölümü 18 Mart 2017 Cumartesi günü, 11:00 – 11:50 saatleri arasında, Kıbrıs Genç TV kanalında yayınlanacaktır.