“Ada Işığı”nda Sunuculuk mesleği konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Ada Işığı” programına bu hafta DAÜ TV/Radyo DAÜ Spikeri, Program Yapımcısı ve Sunucu Çiğdem Duvarcı konuk oldu. Söz konusu programda Sunuculuk Mesleği hakkında bir sohbet gerçekleştirildi.

Kendi özgeçmişinden bahsederek programa başlayan Çiğdem Duvarcı, DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2003 yılında mezun olduğunu, mezuniyetinin ardından farklı sektörlerde çalıştığını, profesyonel meslek hayatına ise Radyo Vatan’da haber spikerliği ile başladığını anlattı. DAÜ ailesine 2010 yılında katıldığını bildiren Duvarcı, DAÜ TV bünyesinde çalıştığını ve protokol sunuculuğu, TV program yapımcılığı ve haber spikerliği gibi mesleki görevler yürüttüğünü ifade etti. Duvarcı, mesleğini çok severek yaptığını söyleyerek, herkesin gerçekten sevdiği işi bulması ve o işte çalışmasının insan hayatında çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Sunucu ve spikerlerin doğru Türkçe kullanma ve diksiyonuna dikkat etmesi gerektiği konusunda görüşlerini de paylaşan Duvarcı, mesleğin aslında çok kolay göründüğünü ancak sorumluluğunun yüksek olduğunu ifade etti. DAÜ TV hakkında bilgiler de veren Duvarcı, söz konusu birimde hem çalışanların hem de öğrencilerin emeği ve özverisi ile adanın ulusal kanallarına haftalık birçok televizyon programı çektiklerini bildirdi. Programda protokol sunuculuğu ile ilgili duygularını da paylaşan Duvarcı, bir sunucunun etkinlik sırasında dikkat ettiği hususlara değindi. Çiğdem Duvarcı, programın devamında mesleki anılarına da yer verdi.

Ada Işığı programının söz konusu bölümü 28 Ocak 2017 Cumartesi günü, 11:00 – 11:45 saatleri arasında, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanacak.