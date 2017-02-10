“Ada Işığı”nda Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" programına bu hafta Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Alpagut ile DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Özdemir konuk oldular.

Söz konusu programda 17 – 19 Temmuz 2017 tarihleri arasında, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı konuşuldu. Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı; Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği (TÜRKMEB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile DAÜ arasında gerçekleştirilen işbirliği ile KKTC’de ilk kez düzenleniyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memduh Özdemir, Uluslararası İpek Yolu Müzik Konferansı’nın üçüncüsünün DAÜ’de yapılıyor olmasının kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Konferans Eş Başkanlığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Özdemir, hem bilimsel çalışmalar hem de sanatsal etkinliklerle dolu bir program organize ettiklerini bildirdi. Program boyunca 3 panel, 5 çalıştay ve yerli ve yabancı sanatçıların sunacağı birçok konserin yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Özdemir, Kıbrıs’taki müzik hayatı için konferansın bir dönüm noktası olacağı inancını taşıdıklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Özdemir, müzikle içi içe olan herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve konferans Eş Başkanı Prof. Dr. Uğur Alpagut ise mesleki kariyerinden bahsederek başladığı konuşmasında, MÜZED Uluslararası İlişkiler Sekreterliği, TÜRKMEB Genel Sekreterliği, Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (ISME) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüğünü anlattı. Uluslararası 3. İpek Yolu Konferansı programında öne çıkan etkinlikler hakkında detaylar veren Prof. Dr. Alpagut, paneller arasında KKTC’deki müzik eğitiminin irdeleneceği “KKTC’de Müzik Eğitimi ve Gazi Eğitim” başlıklı panelin ilgi çekeceğine inandığını dile getirdi. Öte yandan bu yılki konferansta çocuk temasına önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Alpagut, “KKTC ve Kıbrıs’ın Doğası konulu Çocuk Şarkıları Yarışması” düzenleneceğinden ötürü heyecan duyduklarını ifade etti. Akademisyen Doç. Dr. Yavuz Durak’ın yürüteceği Çocuk Şarkıları Beste Atölyesi’nden de söz eden Prof. Dr. Alpagut, üretilen ürünlerin DAÜ-SEM Ada Işığı Çocuk Korosu tarafından seslendirileceğini ve söz konusu koronun etkinlikle birlikte öne çıkacağını da anlattı. Prof. Dr. Alpagut, Dünya’dan, Türkiye’den ve KKTC’den birçok müzik eğitimcisinin buluşacağı etkinliğin oldukça yararlı ve başarılı geçeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

Ada Işığı programının söz konusu bölümü 11 Şubat 2017 Cumartesi günü, 11:00 – 11:45 saatleri arasında, Kıbrıs Genç TV kanalında yayınlanacaktır.