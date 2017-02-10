Adam yaraladı, KKTC'den kaçmaya kalktı

Devrim Demir

Lefkoşa’da bir öğrenci yurdunda kendisine ders notlarını vermediği gerekçesi ile Ocak ayında Mehmet Emin Can’a yumruk atarak çene kemiğini kıran Orhan Demir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Demir aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 Bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Ders notlarını vermeyen arkadaşının çenesini kırdı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun, olayın Ocak ayında Küçük Kaymaklıda bir öğrenci yurdunda yaşandığını anlattı.

Erdelhun, zanlı Orhan Demir’in kendisine ders notlarını vermeyen Mehmet Emin Can’a yumruk atarak çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Can’ın tedavisi için 8 Ocak tarihinde Türkiye’ye gittiğini ve 3 Şubat tarihinde ülkeye dönerek Demir aleyhinde şikâyetçi olduğunu belirtti.

Erdelhun: Polise çağrıldı gelmedi

Soruşturmayı yürüten polis memuru, yapılan şikâyetin ardından zanlının polise çağrıldığını, gelmediği gerekçesi ile hakkında mahkeme emri ile tutuklama kararı çıktığını ve muhaceret kapılarına isminin verildiğini kaydetti.

Erdelhun, zanlının önceli gün Ercan’dan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.