Adana'daki ekmeklerde GDO şoku, tedirgin etti

Pelin Yükselay

Adana’da üretilen ekmeklerin neredeyse yüzde 80’inde GDO’lu soya kullanıldığına ilişkin iddialar; Türkiye’nin Mersin ve Konya illerinden un ve buğday ithali yapan Kuzey Kıbrıs’ta da endişelere yol açtı.

Diyalog muhabiri, çok sayıda vatandaşın başvurusu üzerine ilgililerle temas kurarak aydınlatıcı bilgiler elde etti.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdürü Ragıp Ratip, un konusunda yerli üretimin desteklendiğini ancak belli zamanlarda Türkiye’den ithal yoluna gittiklerini belirtirken, bu ürünlerin GDO’suz olduğu konusunda Türkiye’nin yaptığı denetimlere güvendiklerini dile getirdi. Ratip, ülkeye un ithal edildiği zaman KKTC Devlet Laboratuvarı’nda GDO analizi yapamadığını da itiraf etti.

Un tüketimi yılda 35-40 bin ton

Ratip ülkedeki yıllık un tüketimiyle ilgili bilgiler de aktardı. Buna göre ülkemizde yılda ortalama 35-40 bin ton un tüketiliyor. Ratip, öğrenci ve turist artışına göre belirli zamanlarda bu miktarın arttığını da ifade etti.

Çıralı: KKTC’de risk yok

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı da ülkemizde ‘ekmekte GDO çıkması’ konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

GDO’nun genel olarak mısır ve soya da çıktığını dile getiren Çıralı, ülkemize mısır ve soya ithalatı bulunmadığını ve bu iki ürünün ekmeklerde kullanılmadığını anlattı.

Çıralı da, TÜK gibi, ülkemizde yılda ortalama 35-40 bin ton un tüketildiğini belirterek, özellikle üniversitelerin kapalı olduğu dönemlerde ekmek tüketimindeki azalma ile doğru orantılı, un tüketiminin de azaldığını söyledi.