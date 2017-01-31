Lefkoşa10 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Adanaspor'un çıkışı sürüyor
Adanaspor'un çıkışı sürüyor

Adanaspor'un çıkışı sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, ligin son 5 maçında aldığı puanlarla çıkışını sürdürüyor

A+A-

Turuncu-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra oynadığı 5 maçta kaybetmedi.

Akdeniz ekibi, 15. haftada Kayserispor'u sahasında 2-1 yendi, sonraki haftalarda Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Bursaspor'u 18. hafta maçında, deplasmanda 1-0 mağlup eden Adanaspor, dün de sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Adanaspor, ligin son 5 haftasında aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayarak lig sıralamasında da tırmanışa geçti. 

Sezon başında teknik direktör sıkıntısı çeken Adanaspor, son olarak göreve getirdiği Levent Şahin ile henüz maç kaybetmedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.