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Adebayor ilk antrenmanına çıktı

Adebayor ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, takımla ilk çalışmasını yaptı

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Turuncu-lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adebayor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcunun, idmanın tamamında çalıştığı belir

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