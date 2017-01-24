"Adele benim kızım"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Mehmet Asar, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele’in kızı olduğunu iddia etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Mehmet Asar, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele’in kızı olduğunu iddia etti. Bodrum’da yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Asar ünlü sanatçı Adele’nin kendi kızı olduğunu iddia etti. İngiliz şarkıcı Adele’nin öz kızı olduğunu söyleyen 52 yaşındaki Mehmet Asar, 1987 yılının temmuz ayında Bodrum’da tatile gelen bir kadına aşık olduğunu ve birliktelik yaşadığını ileri sürerek bu kadının Adele’nin annesi olduğunu iddia etti.