Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye’de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
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Türkiye’de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.
Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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