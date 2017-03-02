Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye’de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 14.07'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.