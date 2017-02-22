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Afganistan'da 12 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'da 12 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Hasaki Mine ilçesinde terör örgütü DEAŞ'i hedef alan operasyon düzenlendiğini söyledi.

Hoqyani, havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 12 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ve 4'ünün yaralandığını belirtti.

Hogyani, operasyonda 9 köyün DEAŞ üyelerinden temizlendiğini kaydetti.

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